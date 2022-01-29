باكستان: مقتل أربعة عناصر شرطة بانفجار عبوة ناسفة

لقي أربعة من عناصر الأمن الباكستاني مصرعهم وأصيب 10 بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم جنوب غرب البلاد، حسب مصادر رسمية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل عشرة جنود في كمين تبناه انفصاليو بلوش.

وقال المسؤول الحكومي الكبير بلاش عزيز بلوش لوكالة فرانس برس إن القتلى الأربعة هم عنصر في قوة شبه عسكرية وثلاثة من عناصر ميليشيا قبلية موالية للحكومة.

وأضاف أنهم لقوا مصرعهم في منطقة ديرا بوغتي، بإقليم بلوشستان جراء “انفجار لغم أرضي” لدى مرور آليتهم.

وأوضح بلوش أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.

ولفت إلى أن عناصر هذه القوة الأمنية كانوا بصدد مطاردة لصوص في هذه المنطقة الواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوب شرق كويتا عاصمة الإقليم عندما استدرجهم المتمردون للسير بعربتهم فوق اللغم الأرضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن النائب في البرلمان المحلي سارفراز بوغتي اتهم حركة انفصالية هي “الجيش الجمهوري البلوشي” بالوقوف خلف الهجوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية