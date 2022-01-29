الصين تدعم اقتصادها بـ174 مليار دولار

قالت الإدارة العامة للضرائب في الصين، إنه بفضل جهود البلاد لتحفيز النمو الاقتصادي تم خفض الضرائب والرسوم الصينية بنحو 1.1 تريليون يوان (173.9 مليار دولار) في العام 2021.

وصرح نائب رئيس الإدارة العامة للضرائب الحكومية وانغ داوشو، بأن الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع التصنيع أصدرت العام الماضي إعفاءات ضريبية بلغ مجموعها 216.2 مليار يوان.

وأضاف المسؤول أن تطبيق إجراءات ضريبية تفضيلية مثل التخفيضات الضريبية واسترداد الضرائب والتأجيل الضريبي قد وفر ما مجموعه 27.1 مليار يوان لصناعات الفحم والطاقة والتدفئة.

وأشار وانغ إلى إنه في العام 2021 بلغ إجمالي إيرادات الضرائب في الصين (باستثناء استرداد ضرائب الصادرات) 15.46 تريليون يوان، بما يلبي الهدف السنوي للحكومة.

المصدر: نوفوستي