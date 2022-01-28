وحدات الجيش العربي السوري تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 18:02

وحدات الجيش العربي السوري تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة (سانا)

منذ 2 ساعة 28 January، 2022
أخبار موقع المنار

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