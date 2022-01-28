الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لنا ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص المطاط في كتفه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 14:02
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انتهاء الجلسة الحكومية الرابعة لمناقشة مشروع الموازنة العامة على أن يستكمل البحث ببقية البنود يوم السبت
الرئيس ميقاتي بعد لقائه المفتي دريان: لن ندعو إلى مقاطعة الإنتخابات النيابية التي ستجرى في الـ15 من أيار المقبل
استمرار تأثير المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب لبنان الى يوم السبت والثلوج تلامس الساحل وتعزل العديد من المناطق الجبلية
وزارة الأشغال والنقل تذكر المواطنين بعدم التنقل إلا للضرورة القصوى بين المناطق الجبلية أو بعد التأكد من أن الطرقات سالكة
الحزب السوري القومي الاجتماعي: المهلة الزمنية المحددة بالمبادرة الكويتية للحكومة اللبنانية هي انتقاص مقصود من السيادة
مصادر يمنية: صد زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأميركي في جبهة العنين وجبل حبشي وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد
العفو الدولية: استهداف السجن الإحتياطي بصعدة جرى بقنابل أميركية الصنع موجهة بأشعة الليزر وهذه الأعمال ترقى لجرائم حرب
الخارجية الأميركية: ندعو مواطنينا لإعادة النظر في السفر للإمارات بسبب خطر هجمات الصواريخ والمسيرات
عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع غوتيريش: ندعو الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر لرفع الحصار اللاإنساني ووقف القصف على اليمن
مصادر قطرية: جهود الدوحة لإحياء الاتفاق النووي سيبحثها أمير قطر والرئيس الأميركي في واشنطن
السفير الإيراني في العراق: الرياض درست مقترحاتنا ويمكن التوصل لتفاهمات جيدة في الجولة الخامسة التي ستنعقد قريبا في بغداد
الخارجية الأميركية: الدبلوماسية المباشرة مع إيران أكثر فعالية ومن شأنها أن تساعد في منع سوء التفاهم
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أكد لنظيره الأوكراني دعمه لحل الأزمة مع روسيا وفقا لصيغة "نورماندي"
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
لافروف: سنرسل لواشنطن ولبعض الدول الغربية استفسارا بشأن أسباب تجاهل التزاماتها المتعلقة بعدم تجزئة الأمن
الخارجية الامريكية: نفضل الحوار والدبلوماسية مع روسيا ونواصل مسار الدفاع والردع في الوقت نفسه
الولايات المتحدة: مقتل امرأة واصابة 4 أخريات بجروح في إطلاق نار وقع في فندق بواشنطن
البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع
الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام عقار فايزر المضادّ لكوفيد-19
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعزل نفسه لمدة 5 أيام بعد مخالطته مصاباً أو أكثر بكوفيد-19
وسائل إعلام فرنسية: السلطات الفرنسية تحقق في انفجار ثان يشتبه أنه وقع خلال رالي داكار في السعودية الشهر الماضي
المنتخب الإيراني لكرة القدم يتأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على نظيره العراقي في تصفيات قارة أسيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الهلال الأحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لنا ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص المطاط في كتفه
منذ 10 mins
28 January، 2022
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