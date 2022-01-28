ايران تزيح الستار عن 30 انجازا في مجال التكنولوجيا المعرفية

برعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية ازيح الستار عن 30 انجازا في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية في المعرض الدائم للمنتوجات المعرفية التصديرية وطنية الصنع.

وقال سورنا ستاري في تصريحه خلال هذه المراسم: ان المنتوجات ايرانية الصنع في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية هي حصيلة مسيرة تدريجية ومستمرة وهادفة ونهضة انطلقت قبل عدة اعوام وبلغت الان مرحلة النضج حيث تدخل هذه المنتوجات السوق بصورة تدريجية.

واضاف: ان الدولة التي تريد ان تصبح قوية فهي بحاجة لوضع التنمية المعرفية والتكنولوجية في اولويتها ومن اجل الوصول الى هذه التنمية ينبغي عليها البدء بنهضة هادفة ومستمرة ومتواصلة.

واعتبر العلوم والتكنولوجيا المعرفية مجالات جديدة وبحاجة الى إعداد الكوادر البشرية واضاف: نحن بحاجة للخريجين الايرانيين في الخارج في الكثير من جامعات البلاد وبناء عليه قمنا بتوفير الارضية لعودة النخب الى البلاد.

واشار ستاري الى دعم تنمية المعرفة الى جانب اضفاء الطابع التجاري على المشاريع واضاف: نحن نسعى لترويج ودعم الهيكلية والثقافة المؤدية الى الانتاج الداخلي وتصنيع منتوجات تنافسية وقابلة للعرض في الاسواق الاقليمية والعالمية.

واكد مساعد رئيس الجمهورية ضرورة توطين التكنولوجيا المعرفية وقال: ان الشركات المعرفية والكوادر البشرية ومستثمري القطاع الخاص ومختبرات القطاع الخاص والاخصائيين والباحثين، لهم دور مؤثر على هذا الصعيد وتوفير الارضية لتطورات وانجازات جيدة.

المصدر: وكالة انباء فارس