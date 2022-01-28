رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: تطوير محطات الطاقة النووية استراتيجية وطنية

عدّ مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي تطوير محطات الطاقة النووية من أجل استخدام الطاقة النظيفة بمثابة استراتيجية وطنية وأولوية.

وأضاف محمد إسلامي خلال زيارة لموقع منشأة دارخوين شادكان /جنوب غرب/ النووية اليوم الاثنين: “إن تطوير محطات الطاقة النووية من المهام التي تحظى باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية والخطط الوطنية”.

وقال: “يعدّ التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في العالم متجدداً وهذا من أولويات الحكومة الثالثة عشر (حكومة السيد رئيسي الحالية)”.

وقال إسلامي: “الاقتصاد النووي اليوم له قيمة مضافة عالية وتلوثه صفر ويعد الأنظف صناعيا في قطاع توليد الكهرباء في العالم ، لذلك يجب أن نحقق قفزة في البلاد على صعيد العلوم والتكنولوجيا النووية”.

ووصف الطاقة بأنها جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان في المجتمعات الحديثة والصناعية ، وقال: “الطاقة هي أحد المكونات الأساسية للحياة البشرية التي أثّرت بشكل لا يمكن تصوره على جميع جوانب الحياة”.

ووصف مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منشأة دارخوين النووية بأنها إحدى أهم المواقع في البلاد وقال: “أجريت دراسات متعمقة على هذه المنشأة والتي يمكن أن تؤثر ايجابيا على إمدادات الكهرباء في خوزستان ، ومواجهة نقص الكهرباء بسبب التغييرات العلمية “.

المصدر: وكالة انباء فارس