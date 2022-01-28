شركة معرفية ايرانية تنجح في انتاج الانسولين القلمي

نجحت شركة معرفية ايرانية في توطين انتاج الأنسولين القلمي وستلبي قريبًا احتياجات 600000 مريض بالسكري لهذا الدواء وبذلك انضمنت ايران الى نادي البلدان الخمسة المنتجة للانسولين.

وأدركت هذه الشركة المعرفية الايرانية قيمة واردات الأنسولين وارتفاع احصاءات مرضى السكري في البلاد، لذلك أدرجت إنتاج مادة الأنسولين الخام لأول مرة في إيران والشرق الأوسط بدءً من المواد الاولية إلى المنتج النهائي من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع منتجات مثل الانسولين التناظري (القلمي) وغيرها من منتجات البايوسيميلار (منتجات مماثلة للغاية من حيث التركيب والوظيفة للمنتجات البيولوجية المرجعية) ، والتي بالإضافة إلى استخدامها لمرضى السكري ، فهي تستخدم أيضًا لعلاج السرطان وأمراض مستعصية أخرى وسيتم إنتاج المادة الخام لدواء الأنسولين لأول مرة في إيران والشرق الأوسط في هذه الشركة الفريدة من نوعها ، ومع إنتاج هذا الدواء ستنضم إيران إلى الدول الخمس المنتجة للأنسولين التناظري في العالم .

المصدر: وكالة انباء فارس