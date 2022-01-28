كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى من طراز كروز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 00:52

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى من طراز كروز

منذ 1 ساعة 27 January، 2022
أخبار موقع المنار

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