القومي وحركة الشعب أكدا خطورة الورقة الكويتية: لتكاتف القوى الوطنية في مواجهة الانقسامات والانهيار الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 12:18

القومي وحركة الشعب أكدا خطورة الورقة الكويتية: لتكاتف القوى الوطنية في مواجهة الانقسامات والانهيار الاقتصادي

منذ 23 mins 27 January، 2022
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لبنان

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم يرافقه جمال واكيم، في حضور نائب الرئيس ربيع زين الدين ورئيس المكتب السياسي نجيب خنيصر وعميدي الإذاعة والإعلام تموز قنيزح وفراس الشوفي.

وناقش المجتمعون وفق بيان، شؤون العلاقة الثنائية بين الحزب وحركة الشعب. وأكد بنات وواكيم “خطورة ما ورد في ورقة المبادرة الكويتية لناحية القرار الدولي الأحادي الجانب رقم 1559 ومسألة سلاح المقاومة”. كذلك ناقش الجانبان “تكاتف القوى الوطنية لمواجهة الانقسامات الطائفية والانهيار الاقتصادي ومحاولات الإخضاع الخارجي والداخلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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