فرونتسكا: توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن خطوة مرحب بها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 18:32

فرونتسكا: توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن خطوة مرحب بها

منذ 1 ساعة 26 January، 2022
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
لبنان

قالت ردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا إن “توقيع عقد تزويد الكهرباء من الأردن إلى لبنان الذي تم اليوم، خطوة مرحب بها ويمكن أن تساعد في تخفيف حالات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وبالتوازي، هناك حاجة للبدء في العمل على إصلاحات شاملة طال انتظارها لإصلاح هذا القطاع، الذي هو أمر أساسي للتعافي الاقتصادي”.

وأضافت “أشكر قداسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان على مناقشاتنا اليوم حول الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه السلطات الدينية في لبنان في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش خلال هذه الفترة”.

وتابعت فرونتسكا “في لقائي اليوم مع الرئيس ميشال عون، ناقشنا الحاجة إلى مؤسسات دولة مستقرة وفعالة والى إحراز تقدم في الإصلاحات الطارئة والإنتخابات لوضع لبنان على سكة التعافي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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