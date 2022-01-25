وزير الطّاقة الأردني في بيروت: نأمل أن يكون اتّفاق تزويد لبنان بالكهرباء فاتحة خير

وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت وزير الطاقة والثروة المعدنيّة الأردني صالح الخرابشة يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدي لتوقيع اتفاقيتين مع لبنان واستقبله في المطار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد .

وكانت كلمة للوزير فياض لدى استقباله الوزير الأردني في صالون الشّرف في المطار جاء فيها: “استقبال وزير البترول والثروة المعدنية الأردني والمدير العام أمجد الرواشدي مناسبة استراتيجية لنا على مستوى استكمال بناء العلاقات الثنائية التي تدعم اقتصادنا واللّحمة الإجتماعية التي تجمعنا نحن والأردن وسوريا وباقي الأشقّاء العرب والحقيقة أنٍّ هذا هو مجرى التاريخ الطبيعي أن نُكمل به وبنفس الوقت هذه الزيارة جاءت بوقت شعبنا بلبنان بحاجة ماسة لبعض الأمور الحياتية ومن ضمنها تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان”.

وأضاف “اليوم الأردن مستعدّة لتقديم مساعدة في هذا الموضوع بما يصلح لمصلحة مشتركة للجميع ونحن سعداء جدًا، وإن شاء الله غدًا سيكون توقيع عقود وعقد تزويد الطاقة من الأردن وأيضًا اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى سوريا وإلى لبنان حيث نستقبلها على محطة كسارة على كهرباء لبنان”

وشكر الوزير فياض الوفد الأردني على “الجهود التي قاموا بها بالتعاون مع الأخوة في سوريا لتخطي المشاكل الفنية من ضمنها إعادة إصلاح الخط مع الأخوة السوريين وأيضًا مواءمة الشبكتين والتي من الضرورة حصولها من أجل عبور الكهرباء من الأردن إلى سوريا وهذا كان ضرورياً وكان أيضًا عملًا جبارًا وتمّ بفترة قياسية من الزمن”.

من جهته قال الخرابشة: “نحن في الحقيقة سعداء جدًا لوجودنا في بيروت لاستكمال الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لتزويد أشقائنا في لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من خلال النظام الكهربائي الأردني مرورًا بالشبكة السورية وفي الحقيقة هذا جهد قامت به الفرق الفنية في البلدان الثلاثة”.

وأضاف: “نحن فخورون للوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الفترة ودائمًا كانت هناك توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للوقوف دائماً مع أشقائنا وتقديم ما يمكن تقديمه وهذا جزء من مجالات التعاون الكبيرة التي من الممكن أن نتعاون بها لمصلحة البلدين ونأمل من خلال الإتّفاق الذي سيتمّ توقيعه غدًا أن يكون بَداية تعاون ما بين الأردن وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية”، آملًا أن “يكون هذا الإتفاق فاتحة خير في كافّة المجالات”.

بدوره، قال الرواشدة: “أنّ الزيارة إلى لبنان اليوم هي لتتويج ما تمّ التوصّل إليه من اتّفاق وعمل خلال الفترة الماضية لاستعداد النظام الكهربائي الأردني لتزويد لبنان بالكهرباء مرورًا بالشبكة السورية”.

وتابع: “على أرض الواقع فإنّ الشبكة السورية جاهزة كما علمنا من الجانب السوري ونحن في الأردن استكملنا الدّراسات لغايات الرّبط التّزامني بما يؤمّن تصدير الكهرباء إلى لبنان وإن شاء الله بعد التّوقيع سيكون هناك مرحلة تجريبية لمدّة قصيرة وبالتالي نستمر بتزويد الجانب اللبناني بالكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام