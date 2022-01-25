اليمن: طيران التحالف السعودي الأمريكي يشن 5 غارات على مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 20:38
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وزارة الصحة العامة: 7250 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
مجلس الوزراء ينهي أولى جلسات درس الموازنة العامة لعام 2022 ومناقشتها في السراي الحكومي
وزيرا الطاقة السوري والأردني يصلان إلى بيروت لتوقيع اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء
وزير الطاقة السوري غسان الزامل بعد لقائه الرئيس عون: انتهينا من كل الخطوات المطلوبة للاتفاق على توريد الغاز للبنان
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الموازنة المطروحة للنقاش هي موازنة أرقام وعدّ أموال ستؤدي إلى الانكماش لا الإنعاش
الرئيس بري تعليقاً على إعلان الحريري تعليق مشاركته وتيار "المستقبل" في الانتخابات النيابية: قرار الحريري شأنٌ حزين
عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني: طالعنا سمير جعجع بموقف خبيث يحاول الظهور عبره بمظهر الحريص على تيار المستقبل
البعريني: أثبتت كل الأحداث الماضية أن جعجع متورط حتى النخاع في طعن تيار المستقبل ورئيسه في ظهورهم وفي رقابهم
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: هناك من اختار أن يُعاقب وأن ينسحب حتى يمنع الحرب الأهلية
باسيل: وهناك من هو مصمم على افتعال الحرب لأن المهم بالنسبة إليه أن يُنفِّذ أجندة خارجية وافتعال الفتنة في لبنان
دول حوض البحر المتوسط من بينها لبنان تتأثر بمنخفض جوي عالي الفعالية وشديد البرودة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي
عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام لأيام نتيجة غارات العدوان التي استهدفت البوابة الدولية للاتصالات في الحديدة
وزير الصحة اليمني: بعد 7 سنوات من العدوان على اليمن بلغ عدد الشهداء 47 ألفاً
وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء تنديداً بصمتها على استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية
قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة كرامة في الطور بالقدس المحتلة بعد إخلائه والاعتداء على الشبان في محيطه
هيئة الأسرى: إصابة أكثر من 170 أسيراً بفيروس كورونا في سجني "عوفر" و"إيشل" خلال 72 ساعة
العراق: المحكمة الاتحادية العليا تقرر ردّ دعوى الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان
مسؤول أمريكي: العقوبات للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودا على صادرات معدات تكنولوجية أميركية متقدمة
الخارجية الأفغانية: الاتحاد الأوروبي سيستأنف تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز مفترضين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تحالف فايرز/بايونتيك يبدأ استقبال متطوّعين لتجربة سريرية لاختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد لأوميكرون
الدفاع الروسية تعلن عن مناورات مع البحرية الصينية هذا الشهر في بحر العرب
قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز مفترضين
السلطات الأميركية تعلن توقيف ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول البلاد من المكسيك العام الماضي
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في كازاخستان وقرغيزستان واوزبكستان بسبب حادث في منظومة الطاقة التي تربط دول آسيا الوسطى
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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اليمن: طيران التحالف السعودي الأمريكي يشن 5 غارات على مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (وكالة يونيوز)
منذ 37 mins
25 January، 2022
العدوان على اليمن
اليمن
تعز
غارات العدوان على اليمن
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