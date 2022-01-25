اليمن: طيران التحالف السعودي الأمريكي يشن 5 غارات على مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 20:38

اليمن: طيران التحالف السعودي الأمريكي يشن 5 غارات على مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (وكالة يونيوز)

منذ 37 mins 25 January، 2022
أخبار موقع المنار

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