الصحة اللبنانية : تسجيل 7250 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 20:38

الصحة اللبنانية : تسجيل 7250 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 25 January، 2022
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