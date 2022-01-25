وفد دبلوماسي فرنسي يؤكد لوفد طالبان خلال لقاء في النرويج رغبة فرنسا في التفاعل مع حكومة طالبان واستمرار العلاقات مع أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 15:08

وفد دبلوماسي فرنسي يؤكد لوفد طالبان خلال لقاء في النرويج رغبة فرنسا في التفاعل مع حكومة طالبان واستمرار العلاقات مع أفغانستان (سبوتنيك)

منذ 58 mins 25 January، 2022
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