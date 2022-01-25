أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25-01-2022

البناء

• قالت مصادر عسكرية إن قيمة الضربات العسكرية اليمنية الأخيرة تأتي من كونها كشفت قدرة اليمن على تجاوز نتائج قطع شبكة الإنترنت عن اليمن في إدارة شبكات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

• قالت مصادر معنية بالانتخابات النيابية إن نقطة الثقل في رسم التوازنات الانتخابية سيقرّرها مصير المقاعد النيابية في دائرة بيروت الثانية بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد وغياب الزعامات عن العاصمة.

اللواء

• حسب دبلوماسي غربي فإن التطورات السياسية الخطيرة من شأنها أن تضع الانتخابات في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث الاهتمام!

• لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي.

• طغى البرود على لقاء قطب كبير وحليف سابق، الأمر الذي وضع العلاقة بينهما في دائرة اللاتقدم واللاتأخير!

الجمهورية

• يؤكد فريق سياسي أن أصواته الترجيحية الإنتخابية في أكثر من دائرة هي رافعة لتيار بارز.

• بات حليفان سابقان افترقا في السياسة والمصالح الإنتخابية في الشمال على قناعة بأنهما في حاجة لتنظيم الخلاف بينهما في وجه اندفاعة حزب مسيحي ورئيسه.

• قال مسؤول في تيار المستقبل قريب من رئيسه انه يكون واهماً جداً من يعتقد بأنه سيستفيد من انسحاب الحريري من المعترك الإنتخابي.

الأخبار

• يتردّد أن مصرف لبنان اشترى من السوق على مراحل في الأشهر الماضية، نحو 800 مليون دولار يستعملها حالياً لضخّ الدولارات في السوق من أجل تهدئة سعر الصرف خلال الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية، إلا أن المفاجأة أنه بدّد منها أكثر من 150 مليون دولار خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام. وعملياً هو أنفق أكثر من ذلك بكثير، لكن كل مبلغ يضخّه في السوق يمكنه استعادة نصفه وفق بعض التقديرات من خلال عمليات المضاربة التي يمارسها بانتظام.

• لفت مراقبون قانونيون إلى تسمية “مساعدات اجتماعية” التي أطلقتها قوى السلطة على عملية زيادة أجور العاملين في القطاع العام. فالمساعدة الاجتماعية، أو ما يسمّى المنح الاجتماعية، هي مفهوم قانوني مرتبط بأمر اجتماعي يخصّ الأجير ويكون لمرّة واحدة أو بشكل استثنائي وواضح، مثل منحة الولادة، منحة الزواج، منحة الوفاة… وبالتالي لا يصحّ تسمية الرواتب الإضافية الشهرية التي ستقرّ لموظفي القطاع العام إلا بوصفها تصحيحاً للأجور يجب أن يدخل ضمن رواتبهم بشكل واضح وأن يدخل ضمن تعويضاتهم أيضاً.

• كان لافتاً أن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقفوا إضرابهم المفتوح رغم أنهم لم يحصلوا على أي مطلب من مطالبهم، بل قرروا العودة إلى التعطيل لمدّة يومين في الأسبوع انسجاماً مع التعطيل السائد في كل إدارات الدولة، علماً بأن مجلس إدارة الضمان لم يوافق على منحهم سلفة غلاء معيشة زهيدة بقيمة مليون و325 ألف ليرة ولم يوافق على منحهم بدل صفيحتَي بنزين إضافيتَين للوصول إلى مراكز العمل… كل ما حصل هو أن القيادة الحزبية المهيمنة على الضمان قرّرت أن تعيد الهدوء إلى هذه الساحة وإلى ساحات أخرى تسيطر عليها، انسجاماً مع عودة الحكومة إلى الانعقاد، علماً بأن القرار السابق بالإضراب كان موجّهاً بشقّه الأساسي نحو وزير العمل، لأن النقابة لم تحاول فرض جدول أعمال جدّي وحقيقي لزيادة الرواتب والأجور.

المصدر: صحف