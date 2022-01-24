وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 12 وفاة و1665 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 21:56

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 12 وفاة و1665 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
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