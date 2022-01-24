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January 24 2022 - 09:22

موسكو: الغرب يستغل أوكرانيا كأداة وساحة للاختبارات

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يستغل أوكرانيا كأداة وساحة اختبارات لتمرير مصالحه في المنطقة وزعزعة استقرار الأوضاع فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، الأحد: “يعتبر الغرب أوكرانيا أداة لنشر النفوذ وتمرير مصالحه في المنطقة وزعزعة الأوضاع والتأثير على العمليات الجارية وتوجيه اتهامات لنا بلا نهاية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا الأمر يسمح للدول الغربية “بتغذية نار العقوبات وإلقاء أشياء جديدة فيها دائما”.

ولفتت إلى أنه من غير المهم في هذه الأحوال إذا لم تستند الاتهامات الموجهة لروسيا بالعدوان وانتهاك القانون الدولي إلى أي أدلة، مردفة: “لهذا الهدف استخدموا أوكرانيا المسكينة وشعبها المسكين متعدد القوميات ساحة للاختبارات”.

المصدر: وكالات

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