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January 23 2022 - 19:46

واشنطن: فرض عقوبات على روسيا الآن لن يكون له تأثير رادع

منذ 2 ساعة 23 January، 2022
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن فرض العقوبات على روسيا الآن على خلفية التوتر مع أوكرانيا “لن يكون لع أي تأثير رادع”.

وقال بلينكن، في حديث لقناة “CNN”، اليوم الأحد: “الهدف الأساسي من العقوبات يتمثل في ردع العدوان الروسي. بالتالي في حال تطبيقها الآن نحن سنخسر التأثير الرادع”.

وأوضح بلينكن أن كل ما تفعله الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في أوروبا، بما في ذلك تنسيق التبعات المحتملة بالنسبة إلى روسيا، يرمي إلى “التأثير على حسابات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإقناعه بعدم اتخاذ إجراءات عدائية”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبي تستعد “لكل سيناريو محتمل لتطورات الأوضاع حول أوكرانيا”.

المصدر: وكالات

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