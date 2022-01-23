مسؤول صيدا في حزب الله عرض مع وفد من حماس أوضاع المخيمات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 14:46

مسؤول صيدا في حزب الله عرض مع وفد من حماس أوضاع المخيمات

منذ 36 mins 23 January، 2022
وفد من حماس
لبنان

 أعلن مسؤول منطقة صيدا في حزب الله زيد ضاهر، في بيان عقب استقباله وفدا من حركة “حماس” برئاسة مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان والمسؤول السياسي في منطقة صيدا أيمن شناعة أن “الوفد عرض مع ضاهر الأوضاع الفلسطينية في الداخل والشتات بشكل عام وفي مخيمات لبنان بشكل خاص، حيث أكد اللقاء ضرورة العمل للحفاظ على أمن وإستقرار المخيمات، كما جرى البحث في كيفية العمل للتخفيف عن كاهل أبناء المخيمات في ظل هذه الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد”.

ونوه ضاهر من جهته بـ “الجهود الكبيرة التي بذلتها حركة حماس حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني وأمن واستقرار المخيمات، بالاضافة الى النشاط الاجتماعي والانساني لمؤسساتها لدعم أهلنا في المخيمات خاصة في ظل تقليص وكالة الأونروا من تقديماتها وخدماتها”.

وحيا المجتمعون الشعب الفلسطيني “المقاوم الذي يتصدى يوميا لجيش الإحتلال الصهيوني بإمكاناته المتواضعة، ويتصدى لمؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها والتي أثبتت أنها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات والتي استطاعت أن تراكم من قدراتها وقوتها حتى أصبحت تفرض المعادلات على العدو وتخضعه لصالح الشعب الفلسطيني المظلوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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