الوزير خوري التقى الرئيس صالح وثمن موقف العراق الداعم للشعب اللبناني

أفاد مكتب وزير العدل هنري خوري بأن “رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، إستقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، الوزير خوري. وفي مستهل اللقاء، نقل خوري تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس صالح، فيما حمّل الرئيس العراقي، الوزير خوري، تحياته إلى الرئيس عون. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأشار إلى أن “اللقاء أكّد أهمية العلاقات العراقية اللبنانية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين.”

وثمّن الوزير خوري، “موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات، مؤكداً التزام لبنان بأمن العراق واستقراره وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام