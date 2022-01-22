كورونا في روسيا.. تسجيل 681 وفاة و57212 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية السبت انه تم تسجيل 681 وفاة و57212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات “يعود 16094 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (ما يمثل ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في المدينة)، وتابعت “كما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة في الحصيلة”.

وتابعت السلطات “في الوقت نفسه، لا يزال التراجع التدريجي الخفيف مستمرا في مؤشر الوفيات جراء كورونا، بتسجيل 681 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة”، واضافت “تماثل 25525 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم