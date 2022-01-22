“هيئة علماء بيروت” استنكرت العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن

استنكرت “هيئة علماء بيروت” في بيان لها السبت العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن.

وقالت الهيئة “سبع سنين والعدوان السعودي الاماراتي الأميركي مستمر في ارتكاب أبشع القتل والمجازر بحق الشعب اليمني المظلوم الذي رغم ضعف إمكاناته، إلا من إرادته الصلبة وإيمانه الثابت وعزيمته المتجذرة بالعنفوان والاباء، يواجه العدوان الشرس بأروع مشاهد البطولة في الميدان”.

واعتبر الهيئة أن “هذه الأعمال هي تعبير عن هزائم العدوان المتتالية في الميدان والتي تعبر عن افلاس فاضح وتجرد صارخ من كل قيم الأرض والسماء”، واستغربت أن “يدين العالم دفاع اليمنيين عن أنفسهم، ويصمت صمت القبور عن المجازر المهولة المستمرة، الأمر الذي يكشف زيفه ونفاقه، ولا يحق له بعد الحديث عن القيم وحق الإنسان”، وتابعت “هذا العالم بات وحشا ضاريا لا يمت للانسانية بأية صلة”.

‏

ودعت الهيئة “جميع الشرفاء والاحرار في العالم الى دعم شعب اليمن بكل الوسائل والامكانات، وان لا يترك وحيدا يواجه العدوان وهو الشعب الأبي الذي دافع ويدافع عن وجوده وكرامته ببسالة لم نشهد لها نظيرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام