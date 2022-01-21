وزير الدفاع استقبل وفدا فرنسيا: لبنان يقدر عاليا اهتمام فرنسا بالجيش

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان – لويس بورلانج على رأس وفد، ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو.

وأكد سليم أن “لبنان يقدر عاليا الاهتمام، الذي توليه فرنسا للجيش اللبناني ودعم الدور المتعدد الأبعاد الذي يلعبه على المستوى الدفاعي والأمني والاجتماعي، إضافة إلى دوره البارز في مكافحة الإرهاب في الداخل وعلى الحدود”.

وطمأن إلى أن “الأمور تحت السيطرة بفضل أهلية الجيش والكفاءات العالية التي يتميز بها، رغم التحديات العديدة التي تواجهه”.

من جهته، شدد بورلانج على “وقوف فرنسا المستمر بجانب لبنان، خصوصا بجانب الجيش اللبناني الذي يمثل الركيزة الأساسية للدولة اللبنانية”، آملا في أن يجتاز لبنان أزماته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام