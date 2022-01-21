مستوطنون صهاينة استولوا على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت بالضفة المحتلة

استولى مستوطنون صهاينة الجمعة على أرض ببلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وسيجوها وزرعوها بالأشجار.

وأفاد المواطن أحمد يونس(صاحب الأرض) أن “مجموعة كبيرة من مستوطني “بدوئيل” المقامة عنوة على أراضي المواطنين، قاموا وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 4 دونمات من أرضه البالغة مساحتها 8 دونمات في منطقة ديريا غرب البلدة، وزرعوها بالأشجار، ووضعوا يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها”، وأشار إلى أنه “عام 2019 منعته قوات الاحتلال الإسرائيلي من استصلاح الأرض، وأوقفته عن حفر بئر مياه في المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا