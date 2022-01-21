مناورات “حزام الأمن البحري 2022”: السفن الحربية الإيرانية والصينية والروسية تطلق النيران على أهداف بحرية مفترضة

قامت السفن الإيرانية والصينية والروسية بإطلاق النار على أهداف محددة مسبقًا في البحر ضمن مناورات “حزام الأمن البحري 2022” المشتركة. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني “في هذه المرحلة من المناورات، شاركت السفن الحربية التابعة لإيران والصين وروسيا المنتشرة في شمال المحيط الهندي”.
وأضاف “في هذه المرحلة أطلقت الوحدات العائمة من إيران والصين وروسيا، بقيادة المدمرة الإيرانية جماران، النيران من الاسلحة ذات عيار 20 ملم على أهداف سطحية في البحر محددة سلفاً”.
وأشار المتحدث “في المرحلة التالية، تم تنفيذ تمرين ‘PHOTOEX’، بما في ذلك التكوين والترتيب الهجومي للوحدات المشاركة في المناورات، بالتناسب مع التهديدات في المنطقة”.
ونوه الأدميرال تاج الديني الى أن مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التحالفات الدولية “يدل على تعزيز مكانتها الدولية”، مبيناً أن “إرساء الأمن الإقليمي والدولي مهم للغاية بالنسبة لايران، وبالتالي فإن البحرية الإيرانية لن تسمح بأي تهديد بحري”.
المصدر: فارس