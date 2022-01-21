مناورات “حزام الأمن البحري 2022”: السفن الحربية الإيرانية والصينية والروسية تطلق النيران على أهداف بحرية مفترضة

قامت السفن الإيرانية والصينية والروسية بإطلاق النار على أهداف محددة مسبقًا في البحر ضمن مناورات “حزام الأمن البحري 2022” المشتركة. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني “في هذه المرحلة من المناورات، شاركت السفن الحربية التابعة لإيران والصين وروسيا المنتشرة في شمال المحيط الهندي”.

وأضاف “في هذه المرحلة أطلقت الوحدات العائمة من إيران والصين وروسيا، بقيادة المدمرة الإيرانية جماران، النيران من الاسلحة ذات عيار 20 ملم على أهداف سطحية في البحر محددة سلفاً”.