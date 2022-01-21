50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات العدو الاسرائيلي المشددة

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات العدو الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن “نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى”.

وأعاقت شرطة العدو دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح المسجد، من خلال عمليات التفتيش الدقيقة لما يحملونه من أمتعة، وفحص هوياتهم الشخصية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من محافظات الضفة.

المصدر: وكالة وفا