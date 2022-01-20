التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد حرصا على عدم حصول انزلاقات والتسبب بحوادث مرورية تؤدي الى اضرار جسدية ومادية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 14:46

التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد حرصا على عدم حصول انزلاقات والتسبب بحوادث مرورية تؤدي الى اضرار جسدية ومادية

منذ 1 ساعة 20 January، 2022
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