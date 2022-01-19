مراسل المنار: اتحاد بلديات جبل الريحان يدعو لعدم سلوك طريق عرمتى – كفرحونة بسبب المعاناة التي يتكبدها عناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية والاتحاد في إنقاذ السيارات العالقة في الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 22:26

مراسل المنار: اتحاد بلديات جبل الريحان يدعو لعدم سلوك طريق عرمتى – كفرحونة بسبب المعاناة التي يتكبدها عناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية والاتحاد في إنقاذ السيارات العالقة في الثلوج

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
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