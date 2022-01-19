الوزير بو حبيب واصل مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين والتقى فرونتسكا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 16:34

الوزير بو حبيب واصل مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين والتقى فرونتسكا

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
الوزير بو حبيب
لبنان

تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب  مشاوراته  لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل .
والتقى اليوم نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح، والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا.
كما عرض الوزير بوحبيب الاوضاع الاقتصادية والمالية مع رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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