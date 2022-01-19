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January 19 2022 - 16:32

وسائل إعلام فرنسية: قتيل جراء إطلاق نار وسط نيس والشرطة تبحث عن الجاني

منذ 2 ساعة 19 January، 2022
إطلاق نار وسط نيس
أخبار دولية - فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن شخصاً قُتل جراء واقعة إطلاق نار حصلت في مدينة نيس الساحلية جنوب شرقي البلاد الأربعاء. وذكرت صحيفة Nice Matin أن الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا. ولفت تلفزيون BFM إلى أن شخصا أصيب بجروح بليغة جراء الحادث ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأكدت الشرطة الفرنسية على حسابها في “تويتر” إطلاق عملية أمنية في الشارع المذكور وتقييد حركة المرور فيه، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن هذا الموقع. ووفقا لـBFM، وصل العديد من عناصر الشرطة إلى موقع الحادث حيث لا تزال الفحوصات الجنائية مستمرة، وكان شخصان قد اعتقلا على خلفية التحقيقات فيه.

المصدر: روسيا اليوم

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