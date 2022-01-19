مقتل شخص جراء إطلاق نار في مدينة نيس جنوبي فرنسا والشرطة تبحث عن منفذ الهجوم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 14:22

مقتل شخص جراء إطلاق نار في مدينة نيس جنوبي فرنسا والشرطة تبحث عن منفذ الهجوم (سبوتنيك)

منذ 8 mins 19 January، 2022
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