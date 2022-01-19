عائلة الرفاعي ناشدت قائد الجيش المساعدة انقاذ حياة طفلتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 00:18

عائلة الرفاعي ناشدت قائد الجيش المساعدة انقاذ حياة طفلتهم

منذ 2 ساعة 18 January، 2022
مقدمة
لبنان

اصدرت عائلة الطفلة ليلى ابنة المؤهل المتقاعد في الجيش اللبناني علي أحمد الرفاعي، التي اصيبت سابق بكسور بالغة ونزيف حاد جراء سقوط صخرة عليها في بلدة القرقف، بيانا ناشدت فيه “قائد الجيش العماد جوزاف عون المساعدة في نقل الطفلة الى مستشفى جامعي لاستكمال معالجتها بعد الجهود الكبيرة التي قام بها مستشفى الحبتور الذي تمكن طاقمه الطبي من السيطرة على النزيف الحاد ومعالجة الكسور ما انقذ حياتها. وثمة حاجة ماسة لنقلها الى احد المستشفيات الجامعية لمعالجة التهابات ظهرت بعد العلاج ولا قدرة لمستشفى الحبتور على القيام بذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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