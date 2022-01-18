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January 18 2022 - 19:22

سلطات العدو الاسرائيلي تعتدي على الأسير محمد أبو غنام ووالدته

منذ 50 mins 18 January، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدت سلطات العدو الإسرائيلي الثلاثاء على والدة الأسير الشاب محمد أبو غنام في قاعة المحكمة لمجرد احتضانها نجلها خلال عقد جلسة محاكمة له.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “محكمة الاحتلال المركزية في القدس، مددت اعتقال الشاب محمد أبو غنام (20 عامًا) من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة المعتقل منذ الـ18 من شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وخلال جلسة المحكمة اعتدت قوات الاحتلال عليه وعلى والدته لمجرد أنها اقتربت منه واحتضنته”.

وقالت منتهى أبو غنام(والدة الأسير محمد) “إنها لم تتمالك نفسها أثناء رؤية فلذة كبدها، فالاحتلال يحرمها من احتضانه وتقبيله منذ عام وخمسة شهور، وأثناء اقتياده في ممرات المحكمة، كانا يتحدثان معًا، فاقتربا بشكل عفوي وحضنا بعضهما، فاعتدت عليها سلطات الاحتلال بالدفع والضرب”.

ولم تكتف سلطات الاحتلال بالاعتداء على الأم ونجلها، بل اقتادوها للتحقيق وتقرر منعها من التواجد في جلسات محاكمة ابنها القادمة.

المصدر: وكالة وفا

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