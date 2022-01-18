الأدميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 13:28

الأدميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري

منذ 37 mins 18 January، 2022
الأدميرال تنكسيري
ايران - عربي وإقليمي

رأى  قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن “مقارعة الاستكبار وعلى رأسه اميركا تعد رمز قوة ايران الذي يجب أن ترفعه بفخر على الصعيد الدولي”. وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له مساء الاثنين خلال المراسم الختامية للمهرجان الرياضي-الثقافي الثامن للقوة البحرية للحرس الثوري، إن “القوة البحرية قدمت العديد من الشهداء، وكان يبنبغي إزاء ذلك أن نوجه صفعات قوية لاميركا والاستكبار العالمي حيث توفرت الارضية لذلك واحدة تلو اخرى”.

واشار قائد القوة البحرية الى القصف الصاروخي للقوات الاميركية في قاعدة “عين الأسد” بمحافظة الانبار غرب العراق، قائلاً إن “مقارعة الاستكبار والتصدي لاميركا يُعد رمز الشرف والهوية للقوة البحرية للحرس الثوري”.

المصدر: ارنا

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