زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية قيصري وسط تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2022 - 09:48

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية قيصري وسط تركيا

منذ 9 mins 18 January، 2022
زلزال
تركيا - عربي وإقليمي

أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، اليوم، بأن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قيصري التركية وسط البلاد.

وأوضحت أن الزلزال وقع عند الساعة 02:08 في قضاء “صاري أوغلان”، مشيرة إلى أن “عمقه بلغ 23.75 كيلو مترا عن سطح البحر”.

وقال رئيس بلدية “صاري أوغلان”، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن الزلزال لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، لافتا إلى ظهور تصدعات في جدران بعض الأبنية وتضرر عدد من حظائر الحيوانات.

من جهته، أكد مدير “آفاد” في قيصري عدم وجود خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الزلزال، مشيرا إلى نقل شخصين إلى المستشفى جراء خوفهما من الزلزال.

المصدر: وكالة الاناضول

التعليقات

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح