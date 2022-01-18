برميل برنت يتخطى 87 دولارا للمرة الأولى منذ سبع سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 09:48

برميل برنت يتخطى 87 دولارا للمرة الأولى منذ سبع سنوات

منذ 21 mins 18 January، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 06.41 بتوقيت موسكو، تم تداول برميل مزيج “بحر الشمال” عند 87.31 دولار للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84٪، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل- ارتفع السعر بنسبة 1.3٪.

اعتبارا من مايو من العام الماضي، خفضت “أوبك +” الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. مع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.
منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

المصدر: روسيا اليوم

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