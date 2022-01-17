وزير الإتصالات اللبناني للمنار: مشكلة الإتصالات بشقها الإداري حلت وتم تأمين الأموال اللازمة ولدينا خيارات عدة للمستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2022 - 23:12

وزير الإتصالات اللبناني للمنار: مشكلة الإتصالات بشقها الإداري حلت وتم تأمين الأموال اللازمة ولدينا خيارات عدة للمستقبل

منذ 40 mins 17 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح