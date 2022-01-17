المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: عملية “إعصار اليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بأبو ظبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2022 - 21:08

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: عملية “إعصار اليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بأبو ظبي

منذ 26 mins 17 January، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح