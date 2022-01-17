المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: عملية “إعصار اليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بأبو ظبي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 21:08
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شرطة أبو ظبي: وقوع حادثي حريق الأول قرب خزانات "أدنوك" والثاني في مطار أبو ظبي الدولي
شرطة أبو ظبي: التحقيقات الأولية حول الحريقين تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار
شرطة أبوظبي: 3 وفيات (باكستاني وهنديين) و6 إصابات نتيجة انفجار صهاريج المحروقات في منطقة مصفح
القوات المسلحة اليمنية: بيان مهم للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي سيصدر خلال الساعات القادمة
الرئيس المشاط مباركاً العملية بالعمق الإماراتي: إذا استمر العدوان وجرائمه باليمن فسيشكل مخاطر على الاقتصاد في الإمارات
مراسل المنار في اليمن: كان هناك رسالة أميركية وصلت إلى أنصار الله بعدم التقدم نحو شبوة واليوم جاء الرد
رويترز: إلغاء قمة كانت مقررة بين رئيس كوريا الجنوبية وولي عهد أبو ظبي بسبب تطورات عاجلة غير متوقعة
رويترز: المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبو ظبي يغلق منخفضاً بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية بعد أنباء عن انفجار وحريق
الرئيس بري في حديث صحافي: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء جاء محلياً من "عنديات" الثنائي
الرئيس بري: موقف الثنائي في مسألة القاضي طارق البيطار لا يزال ثابتاً وعلى حاله ولم يتغير حرفٌ واحد
الرئيس بري: الإبتلاء الطائفي والمذهبي مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أقفلوا مدخل قصر العدل في بيروت مطالبين بالبتّ بطلب الردّ الموجّه إلى القاضي طارق البيطار
وزير الاتصالات: نستدين المازوت منذ 20 يوماً وسلامة رفض تحويل أموال المنشآت النفطية المدفوعة بالليرة على سعر صيرفة
وزير الأشغال علي حمية: التقرير الفني الكامل أثبت بالعلم أن الثقب في الطائرة اليونانية لم يكن جرّاء رصاصة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان: إضراب عام في كل المناطق اللبنانية في 2 و3 و4 شباط المقبل
وزارة الصحة العامة: 6109 إصابات و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
استشهاد الفلسطيني فالح جرادات برصاص قوات الاحتلال عند مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
حركة حماس: ننعى الشهيد فالح جرادات منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون"
حركة الجهاد الإسلامي تدين جريمة إعدام الشاب فالح جرادات قرب حاجز "غوش عتصيون"
لجان المقاومة في فلسطين: ندعو جماهير شعبنا إلى ضرورة تفعيل العمل الفدائي والمقاوم ردا على جريمة إعدام الشهيد فالح جرادات
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب مفرق بلدة جبع جنوب جنين
إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخين "تجريبيين" من قطاع غزة نحو البحر
وسائل إعلام يمنية: 47 غارة لطائرات العدوان على عدد من المحافظات اليمنية خلال 24 ساعة
رئيس تحالف الفتح هادي العامري يستهل زيارته إلى مدينة أربيل بعقد اجتماع مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني
لجنة أطباء السودان: 7 قتلى ونحو 100 جريح بين المتظاهرين خلال مواجهات مع الشرطة
مقتل 12 شخصاً على الأقل إثر زلزال ضرب شرق أفغانستان بلغت قوته 5.6 درجات
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: يُطلب من السائقين تخفيف السرعة على جسر المديرج بسبب تكوّن طبقة من الجليد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: عملية “إعصار اليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بأبو ظبي
منذ 26 mins
17 January، 2022
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