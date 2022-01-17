نقابة أطباء السودان : إرتفاع عدد القتلى في تظاهرات اليوم إلى 6 برصاص القوى الأمنية السودانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 18:58

نقابة أطباء السودان : إرتفاع عدد القتلى في تظاهرات اليوم إلى 6 برصاص القوى الأمنية السودانية

منذ 10 mins 17 January، 2022
أخبار موقع المنار

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