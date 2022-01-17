رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: إنخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي انخفاض الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 18:56

رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: إنخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي انخفاض الدولار

منذ 35 mins 17 January، 2022
دجاج
لبنان

أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان له الاثنين “انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار”.

وقال بطرس إن “إنخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل احتياجاتهم من الدجاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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