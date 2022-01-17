رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: إنخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي انخفاض الدولار

أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان له الاثنين “انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار”.
وقال بطرس إن “إنخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل احتياجاتهم من الدجاج”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان له الاثنين “انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار”.
وقال بطرس إن “إنخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل احتياجاتهم من الدجاج”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تمكنت روسيا من تخطي الولايات المتحدة، في خفض أسعار لحوم الدواجن في السنوات الأخيرة. ونقلت وكالة “نوفوستي، عن خبراء في هذه السوق، قولهم: “وفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، في عام 2018، بلغ متوسط سعر التجزئة في الولايات المتحدة 3.2 دولار للكيلوغرام، وفي روسيا – 2.1 دولار”. ويقول الخبير الاقتصادي إيليا بيرزنيوك: ...