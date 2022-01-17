رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: إنخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي انخفاض الدولار

روسيا تجاوزت الولايات المتحدة في خفض سعر الدجاج

تمكنت روسيا من تخطي الولايات المتحدة، في خفض أسعار لحوم الدواجن في السنوات الأخيرة. ونقلت وكالة “نوفوستي، عن خبراء في هذه السوق، قولهم: “وفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، في عام 2018، بلغ متوسط سعر التجزئة في الولايات المتحدة 3.2 دولار للكيلوغرام، وفي روسيا – 2.1 دولار”. ويقول الخبير الاقتصادي إيليا بيرزنيوك: ...