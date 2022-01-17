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January 17 2022 - 18:56

موسكو: برلين تحاول التأثير على العمليات الداخلية في روسيا

منذ 41 mins 17 January، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية عشية اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وألمانيا، إن “برلين تحاول التأثير على العمليات السياسية الداخلية في روسيا الاتحادية”.

واضافت الوزارة “يفرض الاتحاد الأوروبي بشكل دوري وبموافقة برلين، عقوبات ضد روسيا، وتعارض ألمانيا باستمرار مواقف روسيا في مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي الحالي”.

وتابعت الوزارة “يبذل الجانب الألماني، محاولات للتأثير على العمليات السياسية الداخلية في روسيا ويتم تنفيذ دعاية مناهضة لروسيا بشكل صريح في وسائل الإعلام الألمانية وتتعرض وسائل الإعلام الروسية الناطقة بالروسية في ألمانيا للضغط هناك “.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا الاثنين، ومن هناك ستتوجه إلى موسكو، حيث ستجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء.

المصدر: روسيا اليوم

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