عائلة المقدسي محمود صالحية تواصل الاعتصام داخل منزلها في حي الشيخ جراح رفضا لقرار إخلائه من قبل الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 16:36
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شرطة أبو ظبي: وقوع حادثي حريق الأول قرب خزانات "أدنوك" والثاني في مطار أبو ظبي الدولي
شرطة أبو ظبي: التحقيقات الأولية حول الحريقين تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار
شرطة أبوظبي: 3 وفيات(باكستاني وهنديين) و6 إصابات نتيجة انفجار صهاريج المحروقات في منطقة مصفح
القوات المسلحة اليمنية: بيان مهم للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي سيصدر خلال الساعات القادمة
مراسل المنار في اليمن : كان هناك رسالة اميركية وصلت إلى انصار الله بعدم التقدم نحو شبوة واليوم جاء الرد
الرئيس بري في حديث صحافي: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء جاء محلياً من "عنديات" الثنائي
الرئيس بري: موقف الثنائي في مسألة القاضي طارق البيطار لا يزال ثابتاً وعلى حاله ولم يتغير حرفٌ واحد
الرئيس بري: الإبتلاء الطائفي والمذهبي مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية
الرئيس ميقاتي في حديث صحافي: جلسات الحكومة ستخصص لبحث مشروع الموازنة
مكتب الرئيس ميقاتي نفى خبر طلب رئيس الحكومة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ تقديم دعاوى جديدة ضد بيطار
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أقفلوا مدخل قصر العدل في بيروت مطالبين بالبتّ بطلب الردّ الموجّه إلى القاضي طارق البيطار
وزير الصحة فراس أبيض: أكثر من تسعين بالمئة من الإصابات في لبنان هي بأوميكرون
الوزير أبيض: خمسة وثمانون بالمئة من المرضى على أجهزة التنفس هم من غير الملقحين واللقاحات ساعدت على زيادة المناعة
وزير الاتصالات: نستدين المازوت منذ 20 يوما وسلامة رفض تحويل أموال المنشآت النفطية المدفوعة بالليرة على سعر صيرفة
وزير الأشغال علي حمية: التقرير الفني الكامل أثبت بالعلم أن الثقب في الطائرة اليونانية لم يكن جرّاء رصاصة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان: إضراب عام في كل المناطق اللبنانية في 2 و3 و4 شباط المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعلام العدو: اكثر من احد عشر الفا وخمسمئة واربعين جنديا مصابا بفيروس كورونا
إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخين "تجريبيين" من قطاع غزة نحو البحر
خلية الإعلام الأمني في العراق: فتح تحقيق في تفجيرين متزامنين استهدفا مساء أمس مصرفين في منطقة الكرادة في بغداد
رئيس تحالف الفتح هادي العامري يستهل زيارته إلى مدينة أربيل بعقد اجتماع مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني
الخارجية الإيرانية: 3 دبلوماسيين بدأوا عملهم في جدة ضمن ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يصل إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مفترق غوش عتصيون
المتحدث باسم الكرملين: العقوبات التي تهددنا بها واشنطن قد تؤدي إلى قطع نهائي للعلاقات بين البلدين
المتحدث باسم الكرملين: لن نتسامح مجدداً مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية
رئيس وزراء اليابان: نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات
صحيفة "ذا تليغراف": جونسون خضع للاستجواب بعد اتهامات له عن خرق تدابير الإغلاق التي تم فرضها للحد من تفشي كورونا
الجيش الكوري الجنوبي: تم رصد إطلاق كوريا الشمالية ما يُشتبه أنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار لها هذا الشهر
التحكم المروري: يُطلب من السائقين تخفيف السرعة على جسر المديرج بسبب تكوّن طبقة من الجليد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
عائلة المقدسي محمود صالحية تواصل الاعتصام داخل منزلها في حي الشيخ جراح رفضا لقرار إخلائه من قبل الاحتلال
منذ 59 mins
17 January، 2022
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