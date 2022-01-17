الطاقة الذرية الايرانية: تطوير منظومات التشعيع من أولوياتنا

وأضاف “تمكنا من خلال ذلك من تحديد 11 منطقة في البلاد لتطوير منظومات التشعيع، وبطبيعة الحال لو اعتبرنا جزر الخليج الفارسي منطقة واحدة فان العدد سيبلغ 12 منطقة”. وتابع شيرمردي أن انتاج المحاصيل الزراعية ووجود المراكز اللوجستية في المحافظات وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل التمر والفستق والزعفران، تم ادراجها ضمن اولويات المناطق الـ 11 في هذه الوثيقة.

وحول منظومات التشعيع المتنقلة قال إن “الامكانية متاحة لنصب جهاز متنقل للتشعيع في كل مصنع لتعليب المحاصيل الزراعية مثل الحبوب ولا توجد اي قيود لنا في هذا المجال وقادرون على تطوير ذلك وفيما يتعلق بمنظومات التشعيع الثابتة فمن المؤكد ان اولوياتنا هي تطوير مركز بناب (شمال غرب ايران)”.

وأشار إلى تدشين أول منظومة تشعيع متنقلة خلال الاسبوع الماضي بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي، لافتاً إلى أنه “من المؤكد انه سيتم انتاج عدد كبير من هذه المنظومات”.