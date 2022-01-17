أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 17-01-2022

الأخبار

مخالفات بالجملة: نحو الطعن بالانتخابات؟

رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة

نص رسالة أميركية حول الغاز والكهرباء: 9 طلبات من لبنان لمنع العقوبات

أزمة النقل البرّي «تفقّس» أزمات: اللبنانيّون عالقون في مناطقهم

النهار

البدعة الجديدة: حكومة مقنّنة وقضاء مبتور!

بري لـ”النهار”: جاءت العودة بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع

انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة بعد إنجازها في الأيام المقبلة

“البيروقراطية” والإهمال يوقفان سنترالات “أوجيرو”

اللواء

«حكم تافه» يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. وواشنطن تنفي مزاعم اسرائيلية عن «صفقة الغاز»

الاتحاد الاوروبي: نجاح محادثات فيينا لا يزال غير مؤكد

الديار

ارتياح عام بعد عودة «الثنائي» الى اجتماعات الحكومة…ما هي الأسباب؟

أسعار السلع لم تنخفض رغم تحسن الليرة… «فتش عن المحتكرين»

الدولار إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة وهذا السيناريو المُتوقّع

الجمهورية

لا تعيينات قبل الإنتخابات

«النووي» قريباً مدخلًا لتسويات أخرى

أربعة «مضاربين» خفّضوا سعر الدولار

هل يطيّر لغم «التيار» الانتخابات؟

العودة الى المدارس..«كل ّ يغنّي على ليلاه»

البناء

تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… وواشنطن تنفي التشويش «الإسرائيلي» على الغاز المصري

عودة الثنائي تصحّح المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم أمر بيطار

انخفاض سعر الصرف يفتح الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض الأسعار

المصدر: صحف