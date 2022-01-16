مصادر المنار : قرار حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 21:12

مصادر المنار : قرار حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة

منذ 47 mins 16 January، 2022
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