الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 11:50

الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 16 January، 2022
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