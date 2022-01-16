أي الفيتامينات تحميك من فيروس كورونا

إن تناول الفيتامينات مثل فيتامينات E و B و D له دور كبير في الوقاية من فيروس كورونا.

وإن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ، مثل الزيوت السائلة ، بما في ذلك الكانولا وعباد الشمس والذرة وغيرها ، يلعب دورًا مهمًافي تقوية جهاز المناعة.

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة. المصدر الرئيسي لفيتامين (د) هو ضوء الشمس ، وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان وصفار البيض.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب ، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات مثل الفستق والجوز ، يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: مواقع ووكالات اخبارية