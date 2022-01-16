دراسة تكشف عن خطر مفاجئ للقهوة

أشارت تقارير خبراء التغذية الأمريكيين إلى أن المشروبات والسكرية والقهوة تؤدي إلى تلف الدماغ والضعف الإدراكي.

ونشرت بوابة Eat This Not That تحذير الخبراء

: “من المهم للغاية شرب القهوة بكميات صغيرة يكون للكافيين تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية بها، ولكن الاستهلاك المفرط لها يسبب تأثيرا معاكسا تماما، ويمكن أن تتسبب أكثر من 6 أكواب من هذا المشروب يوميا في ضمور الدماغ وتطور الإصابة بالخرف”.

واضافت: “قد يكون للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تأثير سلبي على وظائف المخ”.

وأوضحت الدراسة أنه “كان معروفا سابقا أن السكر قد يكون له تأثير ضار على وظائف المخ، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية منه تدمر الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض في قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت.. كما اتضح، إذا كان الشخص يشرب كوبا أو كوبين من المشروبات السكرية يوميا، فإن دماغه يشيخ بما معدله 5.8 عام، وإذا كان أكثر من كأسين فيصبح المعدل 11 عاما”.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى تسجيل حوالي 10 ملايين حالة خرف سنويا في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي