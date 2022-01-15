روسيا: طائرة ركاب تهبط بشكل طارئ بسبب إبلاغ عن قنبلة

أفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورغ تستعد للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” اليوم السبت عن مصدر مطلع تأكيده أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز “بوينغ-737” التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريبا بعد الظهر بتوقيت موسكو (10:30 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: روسيا اليوم