أكار: تركيا نجحت في جميع مهام الناتو على مدار 70 عاما

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده أدت بنجاح كافة مهامها في إطار حلف الناتو منذ انضمامها إليه قبل 70 عاما.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال زيارته رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، قيادة الفيلق الثالث في إسطنبول، والذي أدى مهمة فيلق “الناتو السريع الانتشار – تركيا (NRDC-T) لعام 2021”.

وقال أكار إنه شغل منصب قائد فيلق “الناتو سريع الانتشار – تركيا” بين عامي 2009 و2011، كما تقدم بالتهنئة للفيلق “جراء أداء مهمته في عام 2021 بنجاح”.

وأضاف أن الناتو يشكل أساس الأمن في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، مشيرا أن تركيا تحتفل هذا العام بالذكرى الـ70 لالتحاقها بالحلف.

وأردف أن “تركيا تشارك الناتو قيمه ومسؤولياته منذ عام 1952، وأنها أدت كافة المهام الموكلة إليه منذ ذلك الوقت”، مؤكدا على أن “حلف الناتو يعتبر أفضل تحالف دفاعي عبر التاريخ”.

المصدر: وكالة الاناضول